Dodi Lukebakio garantiu que está pronto para ir a jogo diante do Chelsea, na terça-feira. O extremo do Benfica deixou ainda muitos elogios a José Mourinho e assegurou que os encarnados podem vencer em Stamford Bridge.

«Estamos todos prontos, depois do que aconteceu no primeiro jogo em que não conseguimos os três pontos. Estamos aqui para dar tudo.»

Tanque cheio para as exigências de Mourinho

«Estou a tentar dar o meu melhor. Se achar que estou pronto e que posso jogar, ele é experiente e sabe isso. O meu trabalho é estar no meu melhor e fazer o que posso.»

Primeiros dias no Benfica

«Sinto-me muito bem. Muita coisa mudou, é um novo clube e sou novo aqui. Estou de volta [de lesão], o clube recebeu-me muito bem, conheci pessoas muito boas neste clube, agora tenho um novo treinador, um dos melhores do mundo. Não digo isso porque está ao meu lado, mas porque o é. É um sonho para mim, é especial. Todos os jogadores querem um treinador deste nível, estou empolgado e ansioso por aprender muito.»

Pontos fortes do Chelsea

O Chelsea é um grande clube, temos de estar preparados para tudo, eles estão a jogar em casa, será um jogo decidido também pelo lado emocional. Vamos tentar fazer o que o mister pedir, mas o objetivo é claro: conseguir os três pontos.

Já segue o Canal de Whatsapp do Maisfutebol?