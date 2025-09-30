Dodi Lukebakio, jogador do Benfica, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota por 1-0 frente ao Chelsea, na segunda jornada da Liga dos Campeões:

Análise ao jogo

«Acho que fizemos um bom jogo. Claro que queríamos ganhar, mas doí não receber os três pontos depois de jogarmos assim. É definitivamente algo positivo para tirarmos de hoje para o próximo jogo, é claro que teremos de ganhar no domingo (frente ao FC Porto).»

Gasolina para 75 minutos

«Eu tento dar o meu melhor. Estou a sentir-me bem, mas era difícil terminar o jogo em campo. Dou sempre tudo para estar melhor fisicamente. Infelizmente hoje não deu, mas os próximos jogos vão ser positivos. Temos que continuar a acreditar em nós.»

Jogo com o FC Porto

«Quero agradecer aos adeptos. Dão-nos imenso poder. Conta muito vê-los assim depois do jogo. Vamos tentar ganhar ao FC Porto pelos adeptos. Eles acreditam e nós acreditamos. É positivo.»

