O Benfica e o Dortmund marcaram um jogo de lendas para o próximo dia 25 de março na Alemanha. Em causa está a celebração dos 100 anos do Estádio Rote Erde.

Os alemães reacenderam uma memória da eliminatória da Taça dos Campeões na época 1963/64, a contar para os «oitavos» da competição. Na altura, o Benfica venceu (2-1) em Lisboa. Mas, no jogo da segunda volta – precisamente no Estádio Rote Erde – o Dortmund goleou os encarnados por 5-0.

Assim, deste modo, a formação alemã optou por convidar o Benfica para este jogo de lendas, no qual já estão confirmados nomes como Roman Weidenfeller, Kevin Grobkreutz, Marcio Amoroso, Dede, Marcel Schmelzer e Jan Koller do Dortmund. Pelo Benfica, Eliseu, André Almeida e Carlitos são os jogadores confirmados.