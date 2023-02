ARTIGO ATUALIZADO

O Benfica informou, nesta sexta-feira, que Julian Draxler foi operado do tornozelo

«O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Julian Draxler foi submetido, com sucesso, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, a uma cirurgia no tornozelo esquerdo. A intervenção decorreu no Hospital da Luz, em Lisboa, conduzida pela equipa médica do Clube», refere a nota, divulgada no site oficial.

Ao que apurou o Maisfutebol, esta lesão significa o final da época do alemão, que está emprestado pelo Paris Saint-Germain.

Draxler já não tinha estado na ficha de jogo diante do Boavista, na última jornada da Liga.

A carreira do internacional alemão tem sido condicionada por algumas lesões, nos últimos anos.

Na primeira metade da presente temporada já tinha estado parado pouco menos de um mês, devido a uma lesão muscular.

Emprestado pelo Paris Saint-Germain, Draxler soma 18 jogos pelo Benfica (oito dos quais a titular), nos quais marcou dois golos.