O internacional alemão Julian Draxler chegou ao Benfica no último dia do mercado, mas deverá convocado para o jogo das águias com o Maccabi Haifa de terça-feira, na jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Isso mesmo foi assumido por Roger Schmidt na antevisão à partida, ainda que o alemão admita que o compatriota está longe da forma ideal, sobretudo porque não esteve a treinar junto dos companheiros do Paris Saint-Germain.

«O Draxler é um grande jogador, mas claro que ainda não está na melhor forma. Vem de lesão, mas acho que esse nem foi o problema. A questão é que esteve a treinar longe do plantel do PSG durante algumas semanas. Sem esse trabalho, é claro que é difícil chegar à melhor forma», disse, antes de elogiar o médio.

«Agora chegou ao Benfica, estamos muito contentes com a chegada dele, mas vai precisar de algumas semanas para recuperar e ganhar confiança e entrosamento com os companheiros. Mas é um jogador muito experiente, internacional, faz parte do plantel, por isso será opção», apontou.

Schmidt assume mesmo que, tal como Brooks, existe a possibilidade de Draxler se estrear com a camisola das águias na partida frente aos israelitas.

«Não estrará no onze titular, mas é possível que jogue alguns minutos. Isso significa que está preparado. A nossa tarefa é a mesma com o John Brooks, trabalhar para lhes dar treinos fortes e minutos com a equipa. É uma situação que temos de gerir da melhor forma», resumiu.

O técnico germânico foi também questionado sobre a situação física de João Victor e o que correu mal para que o reforço ainda não se tenha estreado nos treinos do Benfica, depois de se ter lesionado no último jogo ao serviço do Corinthians. Schmidt afastou críticas ao departamento médico das águias.

«O departamento médico do Benfica é excelente. Ele está a fazer fisioterapia e estamos a tentar trazer o jogador o mais rapidamente possível. Não tenho dúvidas sobre a qualidade do departamento médico, que está a tentar recuperar os três defesas brasileiros [João Victor, Morato e Lucas Veríssimo].»