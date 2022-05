O avançado do Benfica B, Luís Lopes, foi convocado pela primeira vez pela seleção de Cabo Verde, anunciou a federação do país nesta terça-feira.

«Duk», como é conhecido no mundo do futebol, tem 22 anos e chegou a representar as camadas jovens de Portugal em 13 jogos, nos escalões de sub-18 e sub-19, embora tivesse dupla nacionalidade.

Ao serviço da equipa B dos encarnados, completou 20 jogos e marcou oito golos na presente temporada.

Cabo Verde começa a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN) já no próximo mês, diante do Burkina Faso (3 de junho) e do Togo (7 de junho). No dia 11, os «tubarões azuis» disputam um jogo amigável com o Equador, em Miami, nos Estados Unidos.

Bubista voltou ainda a chamar Jovane Cabral e Bebé, além de João Correia e Kevin Pina, que alinham no Chaves. Márcio Rosa (Montalegre) e João Paulo Fernandes (Feirense) são os outros futebolistas que atuam em Portugal e integram o lote de 25 eleitos.

Os convocados de Cabo Verde:

Guarda-redes: Marcio da Rosa; Sixten Mohlin e Elber Delgado.

Defesas: Ianique Tavares ‘Stopira’; Edilson Borges ‘Diney’; Steve Furtado; João Paulo Fernandes; Roberto Lopes; Dylan Tavares; Steven Pereira; Logan Costa e João Correia.

Médios: Kenny Rocha; Ericson Lima ‘Nenass’; Deroy Duarte; Kevin Pina; Jamiro Monteiro.

Avançados: Ryan Mendes; Garry Rodrigues; Tiago Correia ‘Bebé’; Jovane Cabral; Lisandro Semedo; Luís Lopes ‘Duk’; Zé Luís e Júlio Tavares.