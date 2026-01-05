Rafiu Durosinmi está muito perto de assinar contrato e reforçar o Pisa, hoje na penúltima posição da Liga Italiana, apurou o Maisfutebol.

Os italianos aceitaram desembolsar dez milhões de euros fixos, com outros dois milhões de euros variáveis, para tirar o ponta de lança nigeriano dos checos do Viktoria Plzen.

Durosinmi, de 23 anos, estava referenciado pelo Benfica desde a época passada e, mais recentemente, foi oferecido ao clube encarnado, que, por sua vez, preferiu não investir na contratação do jovem jogador.

Neste momento, as águias continuam interessadas no italiano Lorenzo Lucca, de 25 anos, que está emprestado pela Udinese ao Nápoles. Entretanto, os valores envolvidos no negócio são altos, o que tem dificultado os avanços nas conversações.