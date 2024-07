Eduardo Francisco renovou contrato com o Benfica, anunciou esta quarta-feira o clube encarnado.

O basquetebolista de 20 anos fica agora ligado às águias até 2026.

«Estou muito feliz, primeiramente. Não existe um lugar melhor, ou onde eu me sinta mais confortável, do que no Benfica. Estou muito feliz e muito grato ao Benfica, e espero que esta relação com o clube continue por mais anos», afirmou o internacional angolano, à BTV.

Na época passada, Eduardo Francisco fez 28 jogos pela equipa principal de basquetebol do Benfica, com médias de 3,7 pontos por jogo, 0,3 assistências e 1,4 ressaltos.