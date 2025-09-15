Eduardo Salvio sempre foi um apaixonado pelo Benfica e, esta segunda-feira, publicou nas redes sociais uma declaração de amor à mulher e ao clube que representou por oito temporadas.

Numa longa mensagem publicada no Instagram, o extremo de 35 anos partilhou várias fotografias de Sol Sheckler junto ao Estádio da Luz.

«Que bom que estejas aí amor e que possas testemunhar o que significa o Benfica, um clube que carrego no coração e amo profundamente», começou por escrever.

«É uma felicidade enorme ter passado tantos anos e conquistado tantos títulos com esta camisola. Para mim é um orgulho estar naquele mural do estádio. E o mais especial é que você, amor, possa desfrutar das pessoas, do clube, da cidade e até da comida, vivendo um pedacinho do que foi minha história», acrescentou.

Salvio vestiu a camisola do Benfica em 2010/11, emprestado pelo At. Madrid, e entre 2012 e 2019. Atualmente representa o Lanús, da Argentina.