O argentino Eduardo Salvio está de passagem pela cidade de Lisboa e não deixou de visitar o Estádio da Luz, a sua casa durante oito temporadas.

O jogador de 32 anos, agora a jogar pelos mexicanos do Pumas, foi recebido por Simão Sabrosa, atual diretor de Relações Internacionais do clube encarnado, e recebeu uma camisola com o seu nome e o número que envergou na sua passagem pela Luz.

«É sempre lindo voltar a casa. Obrigado Benfica pelo carinho e amor de sempre . Sempre serei o 18 do SLB», escreveu o argentino na descrição da foto que publicou nas suas redes sociais.

Salvio chegou ao Benfica na temporada 2010/11, por empréstimo do Atlético de Madrid. Regressou às águias em definitivo em 2012/13, tendo ficado no clube até 2019.