O basquetebolista cabo-verdiano Edy Walter Tavares, uma das figuras do Real Madrid, voltou a exibir o seu gosto pelo Benfica, mas desta vez com uma oferta por parte dos encarnados.

O poste de 31 anos partilhou, este sábado, imagens de uma camisola que recebeu do Benfica e deixou nova mensagem a recordar o avô, tal como já tinha feito no passado.

«Muito obrigado, do fundo do meu coração. O meu avô estaria orgulhoso de ver esta imagem. Carrega Benfica», pode ler-se, na publicação do internacional por Cabo Verde, que foi eleito o MVP da final four da Euroliga.

Tavares está no Real Madrid desde 2017/18 e tem passado na NBA. Já representou Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks.