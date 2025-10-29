O Benfica já iniciou contactos para submeter a candidatura das eleições do clube ao Guinness World Records.

Recorde-se que o clube encarnado estabeleceu um novo recorde mundial no ato eleitoral do passado sábado, esperando agora a oficialização pela prestigiada instituição.

Em comunicado, o Benfica informou que participaram na votação 86.297 sócios. Descontando votos nulos ou em branco, 85.710 votaram num dos seis candidatos.

O presidente da MAG do Benfica já manifestou o desejo de ver o recorde ser batido na segunda volta marcada para 8 de novembro.