Benfica anuncia candidatura ao Guinness World Records
Pela maior participação de sempre de sócios numa eleição de um clube desportivo
O Benfica já iniciou contactos para submeter a candidatura das eleições do clube ao Guinness World Records.
Recorde-se que o clube encarnado estabeleceu um novo recorde mundial no ato eleitoral do passado sábado, esperando agora a oficialização pela prestigiada instituição.
Em comunicado, o Benfica informou que participaram na votação 86.297 sócios. Descontando votos nulos ou em branco, 85.710 votaram num dos seis candidatos.
O presidente da MAG do Benfica já manifestou o desejo de ver o recorde ser batido na segunda volta marcada para 8 de novembro.
