O Benfica informou ter participado à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) várias denúncias que recebeu de vários sócios acerca da recolha ilegal de dados pessoais durante o ato eleitoral do clube no dia 25 de outubro.

Em comunicado, o clube encarnado refere que alguns associados deram conta da recolha de nome, apelido, número de sócio, local de voto e número de votos.

«Foi igualmente público que vários sócios receberam mensagens de telemóvel e emails apelar ao voto numa lista em concreto», refere ainda o Benfica, numa alusão à Lista F liderada por João Noronha Lopes, adversário de Rui Costa na segunda volta marcada para 8 de novembro.

«Todos estes factos e denúncias foram reportados pelo Sport Lisboa e Benfica à entidade competente, a CNPD, a quem caberá agora analisar e agir em conformidade», concluiu o comunicado do clube lisboeta.