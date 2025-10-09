João Diogo Manteigas, candidato à presidência do Benfica, entregou a lista oficial dos Órgãos Sociais, esta quinta-feira.

O líder da candidatura «Benfica Vencerá» optou por apoiar uma candidatura independente à Mesa da Assembleia Geral (MAG), neste caso João Leite, candidato do «Movimento Servir o Benfica».

Recorde-se que João Diogo Manteigas é um dos seis candidatos às eleições do próximo dia 25 de outubro, juntamente com Rui Costa, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.

Confira aqui a lista completa:

DIREÇÃO

Pedro Plácido Pereira, vice-presidente para a área financeira.

Vítor Pataco, vice-presidente para as modalidades.

José Manuel Caeiro do Rosário, vice-presidente para o Associativismo.

Ricardo Rodrigues, vice-presidente para as infraestruturas.

Henrique Nogueira Nunes, vice-presidente com departamento jurídico

Luís Manuel Caeiro do Rosário, vice-presidente para Estratégia e Planeamento.

CONSELHO FISCAL

Luís Coradinho Mendes (presidente)

Vera Felisberto (vice-presidente)

Ana Martins (vogal)

Paulo Patrício (vogal)

Paulo Chaves (vogal)

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Nazir Karmali (presidente)

Mário Baptista (vice-presidente)

ASSEMBLEIA GERAL

João Leite, candidato do Movimento Servir o Benfica