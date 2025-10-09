Benfica: João Diogo Manteigas entrega lista da candidatura à presidência
Candidato apresenta nomes para a direção, Conselho Fiscal, Comissão de Remunerações e Assembleia Geral
João Diogo Manteigas, candidato à presidência do Benfica, entregou a lista oficial dos Órgãos Sociais, esta quinta-feira.
O líder da candidatura «Benfica Vencerá» optou por apoiar uma candidatura independente à Mesa da Assembleia Geral (MAG), neste caso João Leite, candidato do «Movimento Servir o Benfica».
Recorde-se que João Diogo Manteigas é um dos seis candidatos às eleições do próximo dia 25 de outubro, juntamente com Rui Costa, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.
Confira aqui a lista completa:
DIREÇÃO
Pedro Plácido Pereira, vice-presidente para a área financeira.
Vítor Pataco, vice-presidente para as modalidades.
José Manuel Caeiro do Rosário, vice-presidente para o Associativismo.
Ricardo Rodrigues, vice-presidente para as infraestruturas.
Henrique Nogueira Nunes, vice-presidente com departamento jurídico
Luís Manuel Caeiro do Rosário, vice-presidente para Estratégia e Planeamento.
CONSELHO FISCAL
Luís Coradinho Mendes (presidente)
Vera Felisberto (vice-presidente)
Ana Martins (vogal)
Paulo Patrício (vogal)
Paulo Chaves (vogal)
COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES
Nazir Karmali (presidente)
Mário Baptista (vice-presidente)
ASSEMBLEIA GERAL
João Leite, candidato do Movimento Servir o Benfica