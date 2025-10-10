Benfica: Luís Filipe Vieira oficializa lista para os órgãos sociais
Constituição completa da lista conhecida esta sexta-feira, último dia para a entrega das candidaturas
Luís Filipe Vieira oficializou, esta sexta-feira, no último dia de prazo para a entrega do documento, a lista candidata aos órgãos sociais do Benfica, cujas eleições estão marcadas para 25 de outubro.
O ex-presidente do Benfica, que é um dos seis candidatos, apresentou a lista em que já se conheciam os nomes de João Pratas para presidente do Conselho Fiscal, João Correia, antigo advogado do clube, para a Mesa da Assembleia Geral, e Pedro Conde para a Comissão de Remunerações.
Para a direção de clube, Luís Filipe Vieira, que foi presidente do Benfica entre 2003 e 2021, conta com oito vice-presidentes, mas não surgem especificadas as pastas da equipa que o acompanha nesse órgão.
Além de Luís Filipe Vieira, são candidatos o atual presidente, Rui Costa, assim como João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.
Constituição da lista liderada por Luís Filipe Vieira aos órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2025-2029:
Direção:
Luís Filipe Ferreira Vieira (presidente)
Bruno David Polainas Batista (vice-presidente)
João Filipe Fidalgo Antunes (vice-presidente)
José Fernandes Malta (vice-presidente)
Luís Fernando Cordeiro de Almeida Melo (vice-presidente)
Pedro de Albuquerque Mateus (vice-presidente)
Luís Filipe Sousa Pinto Melo (vice-presidente)
Jeremias Madalena Rodrigues (vice-presidente)
Frederico Guilherme Bento Machado de Morais Pires (vice-presidente)
Conselho Fiscal:
João Paulo da Silva Pratas (presidente)
João Pedro de Aragão Cardoso Nava (vice-presidente)
Célia Maria Pedro Custódio (vice-presidente)
João Augusto Rodrigues de Castro Ambrósio (vogal)
Sofia Monge da Silva Cardoso (vogal)
Mesa da Assembleia Geral:
João José Garcia Correia (presidente)
José Joaquim Amaral Marques (vice-presidente)
Duarte Filipe Neves Trindade Amaro Durão (secretário)
Ana Sofia Gonçalves de Sousa Aguiar Beleza (secretária)
Rui Costa Cabral Correia (secretário)
Comissão de remunerações:
Pedro João Sousa Conde (presidente)
Jaime da Cunha Branco (vice-presidente)
Miguel Lima Moía Nunes da Silva (vogal)
Nuno Filipe Carvalho Ferreira (vogal)
Marta Sofia Domingos Gonçalves Montalvão Freixo (secretária)