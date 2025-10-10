Luís Filipe Vieira oficializou, esta sexta-feira, no último dia de prazo para a entrega do documento, a lista candidata aos órgãos sociais do Benfica, cujas eleições estão marcadas para 25 de outubro.

O ex-presidente do Benfica, que é um dos seis candidatos, apresentou a lista em que já se conheciam os nomes de João Pratas para presidente do Conselho Fiscal, João Correia, antigo advogado do clube, para a Mesa da Assembleia Geral, e Pedro Conde para a Comissão de Remunerações.

Para a direção de clube, Luís Filipe Vieira, que foi presidente do Benfica entre 2003 e 2021, conta com oito vice-presidentes, mas não surgem especificadas as pastas da equipa que o acompanha nesse órgão.

Além de Luís Filipe Vieira, são candidatos o atual presidente, Rui Costa, assim como João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

Constituição da lista liderada por Luís Filipe Vieira aos órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2025-2029:

Direção:

Luís Filipe Ferreira Vieira (presidente)

Bruno David Polainas Batista (vice-presidente)

João Filipe Fidalgo Antunes (vice-presidente)

José Fernandes Malta (vice-presidente)

Luís Fernando Cordeiro de Almeida Melo (vice-presidente)

Pedro de Albuquerque Mateus (vice-presidente)

Luís Filipe Sousa Pinto Melo (vice-presidente)

Jeremias Madalena Rodrigues (vice-presidente)

Frederico Guilherme Bento Machado de Morais Pires (vice-presidente)

Conselho Fiscal:

João Paulo da Silva Pratas (presidente)

João Pedro de Aragão Cardoso Nava (vice-presidente)

Célia Maria Pedro Custódio (vice-presidente)

João Augusto Rodrigues de Castro Ambrósio (vogal)

Sofia Monge da Silva Cardoso (vogal)

Mesa da Assembleia Geral:

João José Garcia Correia (presidente)

José Joaquim Amaral Marques (vice-presidente)

Duarte Filipe Neves Trindade Amaro Durão (secretário)

Ana Sofia Gonçalves de Sousa Aguiar Beleza (secretária)

Rui Costa Cabral Correia (secretário)

Comissão de remunerações:

Pedro João Sousa Conde (presidente)

Jaime da Cunha Branco (vice-presidente)

Miguel Lima Moía Nunes da Silva (vogal)

Nuno Filipe Carvalho Ferreira (vogal)

Marta Sofia Domingos Gonçalves Montalvão Freixo (secretária)