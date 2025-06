João Noronha Lopes é candidato à presidência do Benfica. O empresário falou aos apoiantes no anúncio oficial da candidatura nesta quinta-feira, na Junta de Freguesia de Benfica, e deixou bastantes críticas à direção liderada por Rui Costa.

Já depois do seu discurso, que teve a abertura de Manuel Vilarinho, antigo presidente do Benfica entre 2000 e 2003, o candidato falou aos jornalistas. Uma das questões prendeu-se com a escolha da sua equipa.

«Garanto que aqueles que me vão acompanhar são aqueles que sabem o que é o Benfica, mas também têm muita experiência nas suas áreas. O Benfica tem de crescer as suas receitas, o que acontece é que gasta mais do que aquilo que deve. Não tem rigor nas contas e isso não se traduz em vitórias. Temos um orçamento para o futebol que é superior ao nosso rival da Segunda Circular [Sporting] e apenas um jogador nosso está entre os dez mais valiosos. Há que haver mais competência, mais organização», começou por dizer.

«Diretor desportivo? Vai ser alguém que sabe o que é o Benfica. Alguém que tem conhecimento do futebol internacional e capacidade organizativa. Depois, na área do scouting, análise de dados, trarei todos aqueles que são os melhores e que podem ajudar. Os nomes vão ser anunciados na altura certa», continuou.

Outra das questões prendeu-se com a relação entre presidente e claques do Benfica. Noronha Lopes preferiu olhar para a «maioria» dos adeptos.

«A vastíssima maioria dos adeptos do Benfica apoia o clube do início ao fim. Vejo os adeptos a acolherem e a puxarem pelos jogadores. Se uma ínfima minoria puser em causa os interesses do clube e, se isso puder levar à interdição do estádio, isso não é aceitável. Mas repito, a grande maioria apoia o Benfica do primeiro ao último minuto.

João Noronha Lopes pediu ao Presidente da Mesa da Assembleia do clube para convocar eleições antecipadas e uma AG Extraordinária para discutir essa questão. «Não há nenhuma razão para que a aprovação de uma AG Extraordinária não seja feita», disse ainda o candidato.

As eleições do Benfica estão marcadas para outubro deste ano. Há três candidatos oficiais - Cristóvão Carvalho, João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes. Rui Costa ainda não formalizou a recandidatura.