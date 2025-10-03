João Noronha Lopes é o candidato preferido dos associados do Benfica de Lisboa, com menos de 45 anos e do sexo masculino. Já João Diogo Manteigas vence entre os sócios residentes em Setúbal (neste distrito, João Noronha Lopes é apenas o terceiro mais votado, também atrás de Rui Costa).

Rui Costa, por outro lado, vence entre os associados com mais de 45 anos, do sexo feminino e do resto do país.

Rui Costa em terceiro entre sócios com menos de 45 anos

Refira-se, aliás, que Luís Filipe Vieira é o segundo mais votado entre os eleitores com mais 65 anos, ficando nesta faixa etária muito à frente de João Noronha Lopes, mas atrás de Rui Costa.

Vale a pena sublinhar, já agora, que Rui Costa não é sequer o segundo candidato mais votado entre os eleitores com 44 anos ou menos.

Fica em terceiro, atrás de Noronha Lopes e João Diogo Manteigas, na faixa etária dos 18 aos 24 anos (Noronha recebe mais de 50 por cento dos votos), na faixa entre os 25 e os 34 anos (Noronha Lopes recolhe 66,1 por cento dos votos) e na faixa etária entre os 35 e os 44 anos (Noronha recolhe 47,9 por cento e Manteigas 27,4 por cento dos votos dos sócios).

Noronha Lopes terceiro entre sócios com mais de 65 anos

João Noronha Lopes ganha em todos os escalões de antiguidade, enquanto Rui Costa volta a ficar em terceiro entre os associados com 1 e 5 anos de antiguidade, atrás não só de Noronha Lopes, mas também de João Diogo Manteigas.

Já Luís Filipe Vieira tem a maior parte dos votantes nos sócios com mais de 25 anos de antiguidade, ficando neste grupo muito perto do terceiro lugar de Manteigas.

Por fim, vale a pena dizer que nos sócios com mais de 65 anos, João Noronha Lopes é apenas o terceiro candidato, atrás de Rui Costa e de Luís Filipe Vieira.

FICHA TÉCNICA

▪ Para a obtenção da amostra deste estudo foram recolhidos nos dias 23 e 26 de setembro de 2025, nos jogos SL Benfica – Rio Ave e SL Benfica – Gil Vicente 981 questionários.

▪ Destes questionários, 112 entrevistas foram excluídas, por corresponderem a número de sócios duplicados ou triplicados.

▪ Paralelamente a estes duplicados, registamos uma taxa de recusas, por necessidade de registar o número de sócio, de 7,36% (64 sócios).

▪ A amostra total válida é de 869 inquéritos , a que corresponderia num cenário probabilístico a uma margem de erro de ± 3,39% para um nível de confiança de 95,5%.

▪ Depois do controlo de duplicados, o nº de sócio foi removido e a base de dados anonimizada.

▪ Na amostra de 26 de setembro foi acrescentada uma pergunta relativa a um cenário de 2ª volta nas eleições, sendo que a amostra recolhida nesse dia foram de 576 entrevistas a que corresponde uma margem de erro para esta pergunta de ± 4,17%.