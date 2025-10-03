João Noronha Lopes está bem posicionado nas intenções de voto para ser o próximo presidente do Benfica.

Segundo uma sondagem da Pitagórica - realizada junto de associados (comprovados) do Benfica - para o Maisfutebol, TVI, CNN Portugal, JN e TSF, o candidato derrotado por Luís Filipe Vieira nas eleições de 2020 ganha em praticamente todas as idades, localizações e antiguidade, mas não consegue a eleição à primeira volta.

Noronha Lopes vai então a uma segunda volta com Rui Costa e, aí sim, consegue a eleição com 55 por cento dos votos, contra 38 por cento do atual presidente. Há ainda 3 por cento de votos nulos e 4 por cento de indecisos.

A margem de erro máxima é de 3,39 por cento, pelo que mesmo conquistando todos os indecisos e somando-lhe a margem de erro, Rui Costa não conseguirá ultrapassar Noronha Lopes, que continuará a ser o eleito.

Refira-se que este cenário de segunda volta foi colocado através 576 inquéritos realizados à entrada do Estádio da Luz, no dia dos jogos Benfica-Rio Ave e Benfica-Gil Vicente, jogados a 23 e a 26 de setembro, respetivamente, e representam um universo de 255.117 eleitores do Benfica.

Eventual egunda volta marcada para 8 de novembro

Noronha Lopes vence a primeira volta mas sem maioria absoluta

Refira-se, de resto, que João Noronha Lopes é também, de acordo com a sondagem da Pitagórica, o candidato mais votado na primeira volta, à frente de Rui Costa.

Noronha Lopes recebe um total de 38,9 por cento dos votos (já distribuídos através da antiguidade), bastante à frente de Rui Costa, que recolhe 26,3 por cento dos votos dos associados.

João Diogo Manteigas surge no terceiro lugar, com 18,2 por cento dos votos, à frente de Luís Filipe Vieira, que se fica pelos 10 por cento. Martim Mayer (0,3 por cento) e Cristóvão Carvalho (0,2 por cento), fecham a lista, que destaca ainda 4,3 por cento de indecisos e 1,8 por cento de votos nulos.

Mesmo com a variação possível através da margem de erro de 3,3 por cento e dos 4,3 por cento de indecisos, Noronha Lopes vence a primeira volta em qualquer cenário, com uma vantagem confortável sobre Rui Costa.

Já se a distribuição dos indecisos for equitativa de acordo com as intenções de votação, Noronha Lopes ultrapassa os 40 por cento na primeira volta, aumentando ainda a vantagem para Rui Costa, que mantém o segundo lugar com 27,5 por cento dos votos.

Entre parêntesis a variação de acordo com a margem de erro de 3,3 por cento

Sócios acreditam que vai ser Noronha Lopes a ganhar

Quando se pergunta aos associados do Benfica consultados nesta sondagem «quem vai ganhar as eleições?», o número de pessoas que responde que será Noronha Lopes é ainda maior: 46 por cento acredita que será o líder da candidatura Benfica Acima de Tudo.

Rui Costa volta a surgir em segundo lugar, com 36 por cento dos associados a acreditarem que será ele o vencedor, enquanto Luís Filipe Vieira surge aqui em terceiro lugar: 9 por cento dos votos, contra apenas 4 por cento de João Diogo Manteigas.

João Noronha Lopes é o candidato que mais sócios acreditam que vai ganhar

72 por cento dos sócios consideram Noronha Lopes o melhor ou segundo melhor candidato

João Noronha Lopes vence também quando se pergunta aos associados quem são os dois melhores candidatos . O líder da candidatura Benfica Acima de Tudo recolhe 46 por cento da preferência dos associados como melhor candidato e 26 por cento como segundo preferido, o que totaliza um total de 72 por cento de resposta como um dos dois candidatos preferidos.

Rui Costa recolhe 29 por cento dos votos como melhor candidato e 25 por cento como segundo melhor candidato. Já João Diogo Manteigas recolhe 14 por cento dos votos como melhor candidato e 30 por cento como segundo melhor candidato.

Refira-se que o adepto Paulo Parreira, que chegou a ameaçar candidatar-se, mas não conseguiu recolher as condições para o fazer, fica ligeiramente à frente de Martim Mayer e de Cristóvão Carvalho, embora os três tenham um por cento dos votos, todo como segundo melhor candidato.

A vermelho os votos como melhor candidato e a cinzento os votoso como segundo melhor

FICHA TÉCNICA

▪ Para a obtenção da amostra deste estudo foram recolhidos nos dias 23 e 26 de setembro de 2025, nos jogos SL Benfica – Rio Ave e SL Benfica – Gil Vicente 981 questionários.

▪ Destes questionários, 112 entrevistas foram excluídas, por corresponderem a número de sócios duplicados ou triplicados.

▪ Paralelamente a estes duplicados, registamos uma taxa de recusas, por necessidade de registar o número de sócio, de 7,36% (64 sócios).

▪ A amostra total válida é de 869 inquéritos , a que corresponderia num cenário probabilístico a uma margem de erro de ± 3,39% para um nível de confiança de 95,5%.

▪ Depois do controlo de duplicados, o nº de sócio foi removido e a base de dados anonimizada.

▪ Na amostra de 26 de setembro foi acrescentada uma pergunta relativa a um cenário de 2ª volta nas eleições, sendo que a amostra recolhida nesse dia foram de 576 entrevistas a que corresponde uma margem de erro para esta pergunta de ± 4,17%.