Pedro Carneiro Ferreira e Tomás Amaral vão regressar ao Benfica se João Noronha Lopes for eleito presidente do Benfica.

O primeiro assumirá o cargo de diretor-geral e o segundo ficará com a função de diretor-desportivo, tal como noticiou o jornal A Bola e confirmou também o Maisfutebol.

Pedro Ferreira (43 anos) e Tomás Amaral (34) começaram a trabalhar juntos no Benfica em 2019. O primeiro, sob a supervisão de Tiago Pinto, então diretor-geral para o futebol, e também de Rui Costa, diretor-desportivo à data, esboçou um plano de reestruturação profunda do departamento de scouting do futebol profissional - que passou a liderar no início de 2019 - tendo convidado, entre outros profissionais, Tomás Amaral, então a trabalhar no scouting dos espanhóis do Valladolid e com experiências também no Eibar, Granada, Sp. Braga, entre outras equipas.

Tomás Amaral acabaria por deixar o Benfica no final de 2023 para assumir o cargo de diretor-desportivo dos russos do Spartak Moscovo, onde ficaria 11 meses.

Pedro Ferreira, que chegou ao Benfica em 2007 e também liderou durante cerca de meia década o departamento de prospeção do futebol jovem das águias - João Félix foi contratado quando ele ocupava esse cargo - saiu no verão de 2024 para o Nottingham Forest, onde assumiu as funções de chief-scout do futebol profissional da equipa então orientada por Nuno Espírito Santo. Foi precisamente no período entre 2019 e 2024, no qual trabalhou com dois presidentes (Luís Filipe Vieira e Rui Costa) e vários responsáveis para o futebol (Tiago Pinto, Rui Costa, Rui Pedro Braz e Lourenço Pereira Coelho) que o Benfica fez as três maiores vendas da história do clube: João Félix, Enzo Fernández e Darwin Núñez, por esta ordem.

Agora, os dois completam a cúpula do organograma para o futebol profissional de João Noronha Lopes, que recentemente confirmou Nuno Gomes como vice-presidente com o pelouro do futebol e Vítor Paneira para o cargo de diretor-técnico. Também dois regressos a confirmar caso os sócios do Benfica elejam João Noronha Lopes a 25 de outubro, ou, caso seja necessário, numa segunda volta.

Atualmente, Mário Branco é o diretor-geral para o futebol do Benfica (assumiu funções já durante o mercado de verão), sendo que Rui Pedro Braz, responsável pela pasta das contratações desde 2021, primeiro como diretor-geral e depois como diretor-desportivo, está de saída do clube.