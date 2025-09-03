O Benfica divulgou, esta quarta-feira, que os sócios vão votar a aprovação do regulamento eleitoral, no próximo dia 27 de setembro.

Este projeto será votado no dia da Assembleia Geral (AG) relativa à aprovação das contas e tem como objetivo entrar em vigor no dia 1 de outubro, antes das eleições presidenciais que decorrem a 25 de outubro. Em suma, o regulamento pretende orientar os sócios sobre diversos temas, entre os quais a constituição das mesas e secções de voto, o horário e funcionamento das mesmas no dia das eleições e o encerramento e verificação dos cadernos eleitorais.

Os procedimentos do processo eleitoral mantêm-se, assim, inalterados, em conformidade com o que o Presidente da MAG transmitiu, oportunamente, aos candidatos que se apresentaram publicamente e de acordo com as anteriores comunicações da Mesa.

Recorde-se que existem, neste momento, seis candidatos à presidência do Benfica: Rui Costa, João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e Luís Filipe Vieira.