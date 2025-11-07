Rui Costa está bem posicionado para ser reeleito como presidente do Benfica... e com uma margem confortável.

De acordo com a sondagem da Pitagórica para o Maisfutebol, TVI, CNN Portugal, TSF e JN, o candidato da Lista G reúne 60,5 por cento das intenções de voto, contra 34,9 por cento para João Noronha Lopes. Além disso, destaque também para os 4,6 por cento de indecisos, a poucas horas do «Dia D» para os dois candidatos.

A amostra foi recolhida no dia 5 de novembro, à entrada para o Estádio da Luz (Benfica-Bayer Leverkusen), com um total de 982 questionários realizados e 961 inquéritos válidos, tendo sido realizada com simulação de voto em tablet. Na zona de Lisboa, a diferença é de 4,8 pontos percentuais, ou seja, há empate técnico entre os candidatos. Destacar que, da presente amostra, apenas 506 dizem respeito ao distrito de Lisboa e 455 no resto do país.

Rui Costa destaca-se entre os sócios mais velhos e sobretudo fora de Lisboa, sendo que Noronha Lopes lidera de forma expressiva entre os mais jovens (até aos 34 anos) e uma ligeira vantagem entre as mulheres.

Recorde-se que, no passado dia 26 de outubro, Rui Costa venceu a primeira volta das eleições à presidência do Benfica, com 42,13 por cento dos votos, face aos 30,26 de Noronha Lopes.

Rui Costa (atual presidente) e Noronha Lopes concorrem à presidência do Benfica na segunda volta, após terem sido os dois candidatos mais votados a 25 de outubro, numa eleição com afluência recorde a nível mundial, com 86.297 votantes. Fora da corrida à presidência aficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

Nas eleições, os associados do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

Ficha Técnica

Sondagem com recurso a entrevistas pessoais com simulação de voto em tablet.

A amostra foi recolhida no dia 5 de novembro de 2025, no jogo SL Benfica - Bayer Leverkusen.

Para recolhidas 982 questionários dos quais 21 foram excluídos por corresponderem a número de sócios duplicados ou por não terem antiguidade mínima para votar.

A amostra válida é de 961 inquéritos (margem de erro de ± 3,23%).

O nº de sócio apenas serviu para controlo de duplicados, sendo destruído após este controlo.