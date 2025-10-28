A candidatura liderada por João Noronha Lopes reagiu à participação feita pelo Benfica à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), tendo garantido que não cometeu qualquer delito.

«A Candidatura Benfica Acima de Tudo tomou conhecimento há minutos pela comunicação social de uma participação do SL Benfica à CNPD de alegado incumprimento da legislação sobre dados pessoais. Desconhece o teor dessa participação. A candidatura nega veementemente ter cometido qualquer ilegalidade e colaborará com a CNPD no que lhe for solicitado», pode ler-se.

O Benfica informou ter participado à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) várias denúncias que recebeu de sócios acerca da recolha ilegal de dados pessoais durante o ato eleitoral do clube no dia 25 de outubro. O clube encarnado reportou ainda à CNPD que vários associados receberam mensagens e emails a apelar ao voto «numa lista em concreto», numa alusão à candidatura de Noronha Lopes.