É OFICIAL! Rui Costa é o vencedor da primeira volta das eleições do Benfica. A divulgação dos resultados nas 108 secções de voto terminou já depois das 16h00 deste domingo, 19 (!) horas após o fecho das filas para as votações.

As últimas secções de voto apuradas foram as duas localizadas nos pavilhões da Luz, onde Rui Costa e João Noronha Lopes protagonizaram uma acesa discussão. No Pavilhão 1, onde votaram 11.581 pessoas, Rui Costa até teve menos sócios a votar nele (4.022 face a 4.313), mas os que votaram acabaram por ser representativos de mais votos: 113.095 para 101.779.

No Pavilhão 2 da Luz, a lista de Noronha Lopes venceu com 118.28 votos face a 93.620 da lista liderada por Rui Costa.

Nas contas totais, o presidente das águias, líder da Lista G, levou a melhor sobre João Noronha Lopes, candidato pela lista F, por larga vantagem: obteve 42,13 por cento por votos, face a 30,26 do mais direto perseguidor, que conseguiu reduzir, fruto das votações na Luz, uma desvantagem que chegou a ser de quase 20 por cento.

Significa isto que está confirmada a inevitabilidade de uma segunda volta, que será discutida a 8 de novembro entre Rui Costa e Noronha Lopes.

Luís Filipe Vieira (Lista E, que avançou para regressar ao cargo que ocupou durante 18 anos, foi o terceiro candidato mais votado, com 13,86 por cento. Seguiu-se a lista de João Diogo Manteigas (C, com 11,48 por cento), a de Martim Mayer (B, 2,10 por cento) e, a fechar, a Lista D, liderada por Cristóvão Carvalho, que se ficou pelos 0,18 por cento.

A Lista G levou também a melhor nas eleições para a Mesa da Assembleia-Geral, para o Conselho Fiscal e para a Comissão de Remunerações. Em todas elas, tal como na eleição para a Direção, a Lista F ficou no segundo lugar. Aqui, porque também não foi obtida qualquer maioria absoluta, será necessária uma segunda volta.

Recorde-se que mais de 85 mil sócios do Benfica voltaram nas eleições do Benfica, registo sem precedentes a nível mundial num ato eleitoral de um clube de futebol.

(em atualização)