A uma hora do fecho das urnas, 82.633 sócios do Benfica votaram nas eleições mais concorridas da história do clubes.

Este número dobra o número total de votantes no anterior ato eleitoral mais concorrido da história dos encarnados, em 2021 quando Rui Costa foi escolhido pelos associados dos encarnados.

Significa também que mais de 50 por cento dos sócios habilitados a votar (160.182) exerceram o direito de voto.

Recorde-se que o Benfica já estabeleceu um novo recorde mundial de votantes em eleições num clube, tendo deixado para trás, ainda a cinco horas do fecho das urnas, o anterior maior registo, que pertencia desde 2010 ao Barcelona com 57.088 votantes.