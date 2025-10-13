Os candidatos à presidência do Benfica vão dirigir-se aos sócios, em entrevistas gravadas pela BTV, esta terça-feira.

Com uma duração de 30 minutos cada, as entrevistas são gravadas durante o dia e vão para o ar entre as 21h e as 24h, de forma consecutiva. Além disso, está também confirmado o primeiro e único «frente a frente» entre os diversos representantes das respetivas candidaturas, no próximo dia 23 de outubro, pelas 21h30.

Recorde-se que, às eleições presidenciais do Benfica, vão a votos: Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luís Filipe Vieira, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.