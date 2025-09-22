Eleições Benfica: Noronha Lopes anuncia apoio do ex-futsalista Ricardinho
Antigo atleta do Benfica é também candidato a vereador do Desporto em Gondomar
João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, anunciou nesta segunda-feira que conta com o apoio de Ricardinho, antigo futsalista português, para as eleições que decorrem a 25 de outubro.
Pelas 19 horas e quatro minutos, a conta oficial de Noronha Lopes no X partilhou um vídeo em que surgem alguns dos melhores momentos de Ricardinho ao serviço do Benfica e algumas declarações.
«O meu nome é Ricardinho e todos vocês sabem do meu amor pelo futsal. Também tenho a certeza que todos ainda hoje recordam aquelas grandes conquistas que tivemos com a nossa modalidade enquanto eu vestia o manto sagrado», começou por dizer.
«Vejo no João [Noronha Lopes] uma pessoa líder, uma pessoa competente e com a exigência que este Benfica precisa. O João sabe que nas modalidades temos muitos campeões e isso deixa-me tranquilo, sabendo que o Benfica tem um futuro risonho. O João vai viver para o Benfica», completou.
Ricardinho jogou no clube entre 2003 e 2010, tendo uma curta segunda passagem em 2011/12. Por lá ganhou 14 títulos coletivos, lançando-se para uma carreira em que venceu seis vezes o prémio de melhor do mundo da modalidade.
Retirado recentemente com uma cerimónia na Cidade do Futebol, o ex-atleta de 40 anos foi notícia há poucos dias por ser candidato a vereador do Desporto em Gondomar, a sua terra-natal, integrando uma coligação entre PSD e IL.