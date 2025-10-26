Benfica
Há 33 min
Eleições Benfica: Rui Costa goleou concorrência no Porto
Na segunda cidade do país, o atual presidente ficou claramente acima de Noronha Lopes
Na segunda cidade do país, o atual presidente ficou claramente acima de Noronha Lopes
Tal como aconteceu na maior parte do país, Rui Costa também venceu na segunda cidade do país. No entanto, no Porto, mais do que ganhar, o atual presidente goleou a concorrência.
Rui Costa recolheu mais de 50 por cento dos votos acima de Noronha Lopes, e 400 por cento acima de Luís FIlipe Vieira, que foi o terceiro candidato mais votado.
Votação na secção do Porto:
1. Rui Costa: 7148 Votos
2. Noronha Lopes: 4718 Votos
3. Luís Filipe Vieira: 1731 Votos
4. João Diogo Manteigas: 70 256 Votos
5. Martim Mayer: 13 490 Votos
6. Cristóvão Carvalho: 1279 Votos
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS