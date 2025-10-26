Tal como aconteceu na maior parte do país, Rui Costa também venceu na segunda cidade do país. No entanto, no Porto, mais do que ganhar, o atual presidente goleou a concorrência.

Rui Costa recolheu mais de 50 por cento dos votos acima de Noronha Lopes, e 400 por cento acima de Luís FIlipe Vieira, que foi o terceiro candidato mais votado.

Votação na secção do Porto:

1. Rui Costa: 7148 Votos

2. Noronha Lopes: 4718 Votos

3. Luís Filipe Vieira: 1731 Votos

4. João Diogo Manteigas: 70 256 Votos

5. Martim Mayer: 13 490 Votos

6. Cristóvão Carvalho: 1279 Votos