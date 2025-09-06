Eleições: MAG do Benfica esclarece dúvidas dos adeptos
Encarnados responderam a algumas questões colocadas sobre as eleições, nomeadamente sobre o modelo de voto
Encarnados responderam a algumas questões colocadas sobre as eleições, nomeadamente sobre o modelo de voto
O Benfica lançou este sábado um comunicado de esclarecimento sobre algumas questões colocadas pelos adeptos em relação às eleições que decorrem em outubro.
Os encarnados informaram que o voto presencial será com o boletim em papel. O controlo da identidade será através do cartão de sócio. Cada sócio, como esperado, apenas poderá votar uma vez, independente do local.
No comunicado, faz-se também referência ao facto de que aplica-se o voto electrónico remoto ou supervisionado caso todas as listas estejam de acordo.
O Benfica garantiu ainda total segurança e transparência naquela que esperam ser «a maior operação logística eleitoral de sempre».
Lei aqui o comunicado na íntegra:
«Considerando algumas dúvidas que têm sido colocadas à Mesa da Assembleia Geral, cabe, desde já, esclarecer o seguinte:
1. Nos termos do regulamento eleitoral, proposto pela Direção, e dos Estatutos, o voto presencial no território continental será sempre físico, com boletim em papel e mesas de voto distribuídas territorialmente, mas sem cadernos eleitorais impressos.
2. O controlo da identidade e da possibilidade de voto é feito através da scannerização do cartão de sócio, que descarrega em tempo real o direito de voto no caderno eleitoral digital único, na nuvem, processo assegurado pela empresa certificadora, prevenindo duplicações e garantindo a centralização de todo o processo.
3. Assim, cada sócio só poderá, naturalmente, votar uma vez, independentemente do local.
4. Nas Regiões Autónomas e no estrangeiro, o modelo varia consoante a decisão das candidaturas, a tomar apenas após a oficialização das listas (10 de outubro).
5. Se todas as listas estiverem de acordo, aplica-se o voto eletrónico remoto ou supervisionado, operado em plataforma certificada, com autenticação segura e auditoria independente.
6. Se, porém, existir oposição de alguma lista, nesses círculos prevalece o voto físico, replicando o sistema do Continente: mesas de voto locais, boletins em papel e validação pela mesma infraestrutura centralizada do caderno eleitoral digital.
7. Dado que a decisão sobre a modalidade de voto nos círculos externos, por imposição estatutária, só ocorre após 10 de outubro, a logística tem de estar duplamente preparada: por um lado, garantir desde logo a infraestrutura de voto físico deslocalizado, como salvaguarda; por outro, ter a plataforma de voto eletrónico pronta a ativar caso haja concordância unânime das listas.
8. Desta forma, no momento da decisão, o Clube apenas comunica a modalidade aplicável a cada círculo, assegurando total segurança, transparência e continuidade logística, sem margem para improviso e no respeito pela Democracia que funda o Sport Lisboa e Benfica.
9. Sublinha-se, por último, que está a ser preparada a maior operação logística eleitoral de sempre, certificada e auditável».