O Benfica lançou este sábado um comunicado de esclarecimento sobre algumas questões colocadas pelos adeptos em relação às eleições que decorrem em outubro.

Os encarnados informaram que o voto presencial será com o boletim em papel. O controlo da identidade será através do cartão de sócio. Cada sócio, como esperado, apenas poderá votar uma vez, independente do local.

No comunicado, faz-se também referência ao facto de que aplica-se o voto electrónico remoto ou supervisionado caso todas as listas estejam de acordo.

O Benfica garantiu ainda total segurança e transparência naquela que esperam ser «a maior operação logística eleitoral de sempre».

Lei aqui o comunicado na íntegra:

«Considerando algumas dúvidas que têm sido colocadas à Mesa da Assembleia Geral, cabe, desde já, esclarecer o seguinte:

1. Nos termos do regulamento eleitoral, proposto pela Direção, e dos Estatutos, o voto presencial no território continental será sempre físico, com boletim em papel e mesas de voto distribuídas territorialmente, mas sem cadernos eleitorais impressos.

2. ⁠O controlo da identidade e da possibilidade de voto é feito através da scannerização do cartão de sócio, que descarrega em tempo real o direito de voto no caderno eleitoral digital único, na nuvem, processo assegurado pela empresa certificadora, prevenindo duplicações e garantindo a centralização de todo o processo.

3. ⁠Assim, cada sócio só poderá, naturalmente, votar uma vez, independentemente do local.

4. ⁠Nas Regiões Autónomas e no estrangeiro, o modelo varia consoante a decisão das candidaturas, a tomar apenas após a oficialização das listas (10 de outubro).

5. ⁠Se todas as listas estiverem de acordo, aplica-se o voto eletrónico remoto ou supervisionado, operado em plataforma certificada, com autenticação segura e auditoria independente.

6. ⁠Se, porém, existir oposição de alguma lista, nesses círculos prevalece o voto físico, replicando o sistema do Continente: mesas de voto locais, boletins em papel e validação pela mesma infraestrutura centralizada do caderno eleitoral digital.

7. ⁠Dado que a decisão sobre a modalidade de voto nos círculos externos, por imposição estatutária, só ocorre após 10 de outubro, a logística tem de estar duplamente preparada: por um lado, garantir desde logo a infraestrutura de voto físico deslocalizado, como salvaguarda; por outro, ter a plataforma de voto eletrónico pronta a ativar caso haja concordância unânime das listas.

8. ⁠Desta forma, no momento da decisão, o Clube apenas comunica a modalidade aplicável a cada círculo, assegurando total segurança, transparência e continuidade logística, sem margem para improviso e no respeito pela Democracia que funda o Sport Lisboa e Benfica.

9. ⁠Sublinha-se, por último, que está a ser preparada a maior operação logística eleitoral de sempre, certificada e auditável».