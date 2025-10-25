Várias centenas de adeptos esperavam à porta dos pavilhões da Luz para votar, quando as urnas abriram às 8.30 horas. Segundo a Agência Lusa, os primeiros adeptos começaram a formar fila na parte de trás do Pavilhão Cosme Damião ainda antes da 8 horas.

A fila de associados começou a andar quatro minutos depois das 8.30 da manhã a bom ritmo, sem engarrafamentos e sem protestos, dando sinais que na primeira hora deverão ter votado mais de dois mil sócios.

Recorde-se que este vai ser um dia complicado para quem quer sair de casa, com muita chuva e aviso amarelo até às 18 horas para dez distritos do norte e centro do país, incluindo Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Porto e Aveiro.