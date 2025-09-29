A polémica à volta da Assembleia Geral (AG) do Benfica tem dado que falar. Quando Luís Filipe Vieira deu o uso à palavra foi assobiado e houve, inclusive, adeptos que abandonaram o local.

João Diogo Manteigas e Noronha Lopes têm sido associados a uma possível manipulação dentro da AG. Em entrevista à CMTV, Manteigas negou qualquer tipo de ligação ao sucedido.

«Eu não lidero movimentos nas AG do Benfica. Vou há muito tempo. Sou sócio do Benfica há 41 anos... Vieira, na penúltima vez que foi a uma AG, apertou o pescoço a um sócio. A última foi ontem», começou por referir.

No entanto, o candidato não lamentou o acontecido, alegando que se trata de um caso de democracia para os sócios.

«Não lamento os sócios que se levantaram para não ouvir. É um direito. Não sei se são meus apoiantes ou não. Mais de dois terços saiu, alguns deles foram para fora. Não estou a dizer que concordo com interrupções», atirou Manteigas.