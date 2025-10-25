Luís Filipe Vieira chegou à Casa do Benfica do Seixal, pelas 13h30, para exercer o seu direito de voto, num local diferente dos restantes candidatos, que preferiram votar no Estádio da Luz.

O antigo presidente das águias e candidato às eleições deste sábado mostrou-se tranquilo com toda a azafama deste dia e confessou ter um plano para a noite eleitoral... dormir.

«Com certeza que vai ser o maior ato eleitoral de sempre e no fim veremos o que vai suceder. Para mim não vai ser longa (a noite eleitoral), vou dormir. Já resolvi», afirmou.