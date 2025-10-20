Manteigas anuncia Julen Guerrero para dirigir a formação do Benfica
Lenda do Athletic Bilbao vai chefiar as camadas jovens das águias caso o candidato vença as eleições
João Diogo Manteigas anunciou a escolha do espanhol Julen Guerrero para o cargo de diretor da formação do Benfica caso seja ele o vencedor das eleições no clube encarnado.
Internacional espanhol em mais de 40 ocasiões e com uma carreira de futebolista exclusivamente dedicada ao Athletic Bilbao, com 392 jogos e 106 golos marcados, o antigo médio-ofensivo pendurou as chuteiras em 2006, tendo iniciado logo um percurso de treinador ligado às camadas jovens, primeiro no clube basco e depois nos vários escalões da seleção espanhola.
«Com uma carreira brilhante como futebolista internacional – um símbolo do Athletic Club e da seleção espanhola – Julen conseguiu transferir a sua paixão, conhecimento e visão para trabalhar com as novas gerações. Durante os últimos anos, liderou com sucesso várias categorias inferiores da seleção espanhola, alcançando resultados desportivos de topo e formando jovens talentos que hoje brilham na elite. Julen chega ao Sport Lisboa e Benfica com uma missão clara: construir uma formação de excelência, capaz de alimentar a equipa principal com identidade, ambição e qualidade. Porque acreditamos num Benfica com futuro e com um projeto de formação europeu de primeira classe», anunciou João Diogo Manteigas.
Depois de ter terminado em 2023 a ligação à Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Julen Guerrero teve uma curta experiência no futebol sénior, quando orientou o SD Amorebieta, do terceiro escalão espanhol, em 2024/25.
