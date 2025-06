João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes, Cristóvão Carvalho e agora Martim Mayer. Há quatro candidatos às eleições para os órgãos sociais do Benfica, com Rui Costa ainda a considerar para uma recandidatura.

Martim Borges Coutinho Mayer anunciou na noite desta quarta-feira a sua candidatura, sob o lema «Benfica no Sangue». Mayer é neto do antigo presidente do clube Duarte Borges Coutinho.

É industrial, tem 51 anos, e terá as primeiras ações de campanha nos Estados Unidos da América, para onde o candidato e elementos da sua equipa de campanha viajarão esta sexta-feira.

Mayer vai marcar presença no jogo de estreia do Benfica no Mundial de Clubes, na próxima segunda-feira, em Miami, contra os argentinos do Boca Juniors. Vai também visitar várias Casas do Benfica no país.