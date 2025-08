O Ministério Público instaurou um inquérito contra Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, por difamação sobre Pedro Proença.

«Confirma-se a instauração de inquérito, o qual corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa, e que teve origem em queixa apresentada por alegada difamação e denúncia caluniosa”, referiu a Procuradoria-Geral da República.

Na sexta-feira, em entrevista ao NOW, Luís Filipe Vieira alegou ter sido «aliciado» pelo líder da FPF, antes das eleições para a presidência do organismo com o intuito de demover Nuno Lobo, candidato que acabou por sair derrotado.

Pedro Proença, que liderava a Liga, tornou-se o 32.º presidente da FPF a 14 de fevereiro, sucedendo a Fernando Gomes.

No sábado, sem identificar visados, a FPF emitiu um comunicado, assegurando não admitir «que os seus nomes e a sua credibilidade sejam, sob qualquer pretexto, colocados em causa».