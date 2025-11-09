João Noronha Lopes assumiu a derrota nas eleições do Benfica para o quadriénio 2025-2029.

«Os benfiquistas votaram e o resultado da votação é claro: quero dar os parabéns ao Rui Costa e a todos os órgãos sociais que foram eleitos hoje. É uma vitória expressiva e clara», afirmou o candidato da Lista F em declarações aos jornalistas na sede de campanha.

«Estou desiludido com este resultado e assumo pessoalmente a responsabilidade por esta derrota. Fui eu que não consegui convencer os benfiquistas da necessidade de uma mudança. (...) Quem falhou fui eu. Não consegui fazer chegar a minha mensagem», notou.

Noronha Lopes fez um apelo à união, referindo que Rui Costa, com a validação deste sábado, tem todas as condições para fazer um bom mandato.

E garantiu que vai continuar a apoiar o Benfica, em jogos e através da participação em assembleias-gerais, mas não quis dizer se estará disponível para uma terceira candidatura às eleições do clube, depois desta e da de 2020, quando foi derrotado por Luís Filipe Vieira. «Não é altura para falar disso hoje. É altura de todos os benfiquistas estarem contentes com aquilo que foi um ato eleitoral com uma participação elevada.»

