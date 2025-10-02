O antigo ministro das Finanças e da Segurança Social e do Trabalho, António Bagão Félix, é o escolhido por João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, para assumir o cargo de presidente do Conselho Fiscal do clube.

«Seriedade, competência inequívoca e dever de fiscalização permanente» são os atributos de António Bagão Félix, de 77 anos, destacados por Noronha Lopes numa publicação nas redes sociais.

«É um Benfiquista de militância desinteressada, que reúne todas as condições necessárias para exercer um cargo que requer lisura e imparcialidade. É um homem com uma carreira ímpar no setor privado, público e social, tendo servido o nosso Clube enquanto Vice-Presidente da Assembleia Geral, entre 1992 e 1994», pode ainda ler-se na nota.

As eleições para a presidência do Benfica contam com seis candidaturas e estão agendadas para o dia 25 de outubro.

