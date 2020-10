João Noronha Lopes acredita que «nada será como antes» no Benfica, ainda que tenha perdido a luta eleitoral para Luís Filipe Vieira, reconduzido para mais um mandato.

«Os interesses do Benfica estão acima de tudo. O clube que amo desde criança, que me enche a alma, e também algumas noites mal dormidas, virá sempre primeiro. Muitos jovens votaram pela primeira vez. A semente de um Benfica novo está plantada. A partir de agora muitos serão sentinelas, e vão afirmar-se como opções para um futuro assente em transparência, credibilidade e ambição. Pelo que não esmoreçam na dedicação ao nosso clube, pois o futuro é deles, e o Benfica também», afirmou o candidato da Lista B, que teve 34,71 por cento dos votos (para 62,59 por cento da lista vencedora).

«Eu fiz a minha parte, e os que se juntaram nesta caminhada também. Já liguei ao presidente Luís Filipe Vieira para o felicitar. Com uma certeza: mesmo com o atual presidente, nada será como antes. Com essa mudança, com esse grau de exigência, será o Benfica a ganhar. E quando ganha o Benfica, ganhamos todos. Amanhã é outro dia, dia de jogo. Voltarão aos cachecóis, alguns voltarão aos seus lugares. Vamos apoiar o Benfica, vamos ganhar», concluiu Noronha Lopes, que deixou críticas à liderança da Mesa da Assembleia Geral pela forma como foi conduzido o processo eleitoral.