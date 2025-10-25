Noronha Lopes: «O que veem é demonstração da vitalidade do Benfica»
Candidato à presidência do Benfica chegou ao Estádio da Luz pouco depois do meio-dia
João Noronha Lopes chegou ao Estádio da Luz pouco depois do meio-dia.
«Quero muito votar e o que veem é demonstração da grande vitalidade do Benfica. Vamos ver o que decidem os sócios. E é claro que logo devemos todos apoiar a equipa e o treinador. É um dia de grande benfiquismo, prometo falar mais logo.»
«Estou a sentir um grande ambiente. Somos o maior clube do Mundo e estamos a demonstrá-lo. O importante é que os sócios votem, independentemente do candidato. Estamos em eleições, mas o que nos une é sempre muito mais do que aquilo que nos separou. A partir de amanhã, queremos estar unidos em torno do Benfica», disse, cumprimentado por vários adeptos.
Cerca de 21 mil sócios votaram até ao meio-dia. O ato eleitoral para o quadriénio 2025/2029 do Benfica começou às 8h30 e decorre até às 22h. Em todo o caso, os sócios na fila a essa hora vão ter a oportunidade de exercer o direito de voto.