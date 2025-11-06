Benfica
Noronha Lopes ou Rui Costa: quem ganhou o derradeiro debate?
Candidatos às eleições do Benfica protagonizaram debate «quente» na BTV
João Noronha Lopes e Rui Costa protagonizaram o derradeiro debate esta quinta-feira, dois dias antes da segunda e decisiva volta das eleições do Benfica.
Na BTV, os candidatos falaram durante quase duas horas e os ânimos exaltaram-se no final.
