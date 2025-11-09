Rui Costa foi reeleito presidente do Benfica com 65,89 por cento dos votos.

O líder das águias levou a melhor sobre João Noronha Lopes, que se ficou pelos 34,11 por cento, número inclusive abaixo do alcançado há cinco anos quando foi alcançou 34,71 por cento no sufrágio que perdeu para Luís Filipe Vieira.

Rui Costa vai tomar posse a partir das 06h30 no Pavilhão n.º 1 da Luz.

A Lista G venceu as eleições para todos os órgãos sociais: direção, Conselho Fiscal, Mesa da AG e Comissão de Remunerações. No Conselho Fiscal registou-se a votação mais aproximada, mas ainda assim Raúl Martins derrotou António Bagão Félix (da Lista F) por uma margem relativamente considerável: 56,94 para 43,06 por cento e foi na votação que opôs Noronha Lopes e Rui Costa que as listas F e G ficaram mais distantes.

Votaram na segunda volta das eleições do Benfica 93.081 sócios, um novo recorde mundial que será reconhecido em breve pelo Guinness. Em Rui Costa votaram 58.667 pessoas (1.266.105 votos), enquanto Noronha Lopes teve a confiança de 33.669 votantes (655.566 votos).

Recorde-se que na primeira volta votaram no atual presidente do Benfica 32.898 associados, ao passo que 27.109 sócios preferiram a Lista F de João Noronha Lopes.