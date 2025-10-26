Em declarações aos jornalistas na reação aos resultados das eleições, que deram a vitória a Rui Costa na primeira volta com 42,13 por cento dos votos (face aos 30,26% de Noronha Lopes), o presidente do Benfica respondeu ao candidato com quem vai discutir a segunda volta e que tinha dito que cerca 60 por cento dos sócios deixaram bem explícita a intenção de uma mudança no clube.

«Estou confiante. Ouvi há pouco que 58 por cento dos votantes não acreditam na minha eleição, mas é uma conta gira de se fazer. Porque se há 58 por cento que não acreditam em mim, há 70 que não acreditam do outro lado. Cada um faz as contas como quer», afirmou o dirigente dos encarnados.

Rui Costa considerou normal o facto de ter caído na percentagem de votos face a 2021 e a ida a uma segunda volta. «Creio que toda a gente pensava que com seis candidatos era quase inevitável que houvesse uma segunda volta. Estou muito honrado e feliz por este voto de confiança que os sócios do Benfica me deram uma vez mais. Não podia estar mais orgulhoso. Sabíamos que dificilmente alguém sairia vencedor à primeira volta, mas as pessoas que se mobilizaram para votar em mim e que acreditam em mim deixam-me extremamente orgulhoso.»

O presidente do Benfica não quis falar sobre eventuais apoios à candidatura dele, nomeadamente de Luís Filipe Vieira, seu antecessor e terceiro classificado na primeira volta das eleições. «Conto com o apoio dos benfiquistas. Não estou a pensar noutros candidatos (...) Continuarei a fazer a minha campanha. (...) Não falei com ninguém, não liguei para ninguém e ninguém me ligou.»

Rui Costa foi ainda questionado sobre as declarações de um dos elementos da candidatura de Vieira, que disse que o bloco Costa/Vieira representa cerca de 60 por cento. Se gosto desta leitura? Agrada-me que os sócios tenham confiança em mim. Nunca comprei votos a ninguém e não mandei pedidos a ninguém. Apoio de Vieira? Não é uma decisão que compete a mim tê-la. Não estou a fugir à pergunta. Vou ser franco: da mesma forma que disse há pouco, vou continuar a fazer a minha campanha a falar com os benfiquistas», afirmou depois de comentar o facto de nenhum candidato lhe ter transmitido diretamente uma mensagem de parabéns.

«Darem-me os parabéns? Acho completamente natural que não me tenham dado. Até agora, ainda ninguém ganhou as eleições», avisou, deixando depois um apelo ao voto na segunda volta. «Que as pessoas que votaram em mim não pensem que não vale a pena votar, porque vale sempre a pena votar.»

Rui Costa comentou também as muitas horas de espera até ao anúncio dos votos, tendo apontado o dedo a quem bloqueou a solução do voto eletrónico, que só pode ser aplicado se houver unanimidade entre candidatos. «Ouvi algumas coisas sobre o tempo que duraram estas contagens. Temos de perceber todos como é que foram estas eleições. Se houvesse voto eletrónico teria sido muito mais fácil e se calhar teriam votado ainda mais pessoas. Só não é uma lição para quem não a quiser, porque isso estava em cima da mesa. Isto fez com que se estendesse até às horas que se estendeu, que muita gente não pudesse votar e que obrigasse a que tantas pessoas trabalhassem 24 horas ininterruptamente e isto também alonga todos estes prazos. (...) Espero que isto tenha servido também para se perceber o que nós perdemos com isto. (...) Mas acho que foi uma operação extraordinária do Benfica. (...) Nós não batemos o recorde mundial. Nós atropelámos o recorde mundial, o que mostra a dimensão deste clube magnífico. Gostaria muito que este recorde voltasse a ser batido na segunda volta», apontou.