Rui Costa e João Noronha Lopes, candidatos que vão discutir entre eles a presidência do Benfica na segunda volta marcada para 8 de novembro, já têm um debate marcado na BTV.

O frente a frente vai acontecer a 6 de novembro, dois dias antes do sufrágio decisivo para a eleição do novo presidente das águias.

Além do debate, os dois candidatos vão ser entrevistados na televisão do clube.

Recorde-se que Rui Costa (Lista G) venceu a primeira volta das eleições com vantagem considerável sobre Noronha Lopes, da Lista F (42,13 por cento para 30,26 por cento), mas não alcançou a maioria absoluta necessária para a eleição de um presidente.

A Lista G levou também a melhor nas eleições para os restantes órgãos sociais (MAG, Conselho Fiscal e Comissão de Remunerações), mas sem maioria absoluta em nenhuma delas, pelo que estes órgãos também vão a votos a 8 de novembro.