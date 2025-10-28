Já se sabia que João Noronha Lopes e Rui Costa iam debater na BTV a 6 de novembro, mas sabe-se agora que esse não é o único frente a frente entre os candidatos que vão discutir a segunda volta das eleições do Benfica.

Nesta quinta-feira à noite (30), os líderes da Lista F e G vão enfrentar-se num debate televisionado em simultâneo pela CNN Portugal, RTP Notícias, SIC Notícias e CMTV.

A conversa, na qual qualquer um dos candidatos tentará ganhar pontos potencialmente decisivos para a votação de 8 de novembro, arranca às 21h15 e terá lugar no Estádio da Luz.