Candidato pela Lista D à presidência do Benfica, Rui Gomes da Silva reagiu aos resultados das eleições desta quarta-feira, nas quais obteve pouco mais de um por cento dos votos.

«De facto houve uma bipolarização em termos eleitorais e assumo pessoalmente este resultado, não era aquele que esperávamos, mas enfim, fico muito feliz que tenha havido democracia. Infeliz com os resultados. Para terminar, dizer que já tive oportunidade de telefonar ao presidente eleito e desejar-lhe as maiores felicidades porque é aquilo que o Benfica precisa agora. Acabaram as eleições, acabaram as divisões, haverá novas eleições quando existirem.»

«Nem eu estou para manter esta situação com resultados destes, nem o presidente do Benfica precisa que eu o apoie expressamente. Farei o que farei sempre, estar pelo Benfica, lutar pelo Benfica quando o Benfica precisar. Felicidades, o que é preciso agora é ganhar e, como se diz, ganhar o próximo jogo e esse é já amanhã.»