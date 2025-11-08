Um total de 93.081 sócios votaram na segunda volta das eleições do Benfica, cujas urnas fecharam às 22h00 deste sábado.

«Assim que tivermos as 108 secções apuradas teremos um resultado final. Foi um dia longo, de grande complexidade e correu tudo bem em todas as secções. (...) 93.081 sócios: batemos o recorde de há 15 dias. É um número absolutamente extraordinário. O OK está dado para se começarem a contar os votos», afirmou em declarações aos jornalistas o presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica.

«A operação será mais rápida do que da última vez, sobretudo aqui em Lisboa. Não tenho estimativa de horas, mas será mais rápido. Durante a madrugada será feita a tomada de posse, garantidamente», acrescentou o dirigente das águias.

Este número ultrapassa os cerca de 86.297 que participaram na primeira volta e deverá ser homologado em breve no livro dos recordes do Guinness como o sufrágio mais participado de sempre de um clube de futebol.

Recorde-se que estavam habilitados a votar 160 mil associados, o que significa que a taxa de afluência rondou os 60 por cento.

João Noronha Lopes e Rui Costa foram os candidatos que avançara para a segunda volta, sendo que o presidente do Benfica foi quem mais votos arrecadou na primeira volta, recolhendo cerca de 42 por cento dos mesmos.

Além da direção, os sócios do Benfica elegem também os presidentes da Mesa da Assembleia-Geral, do Conselho Fiscal e da Comissão de Remunerações.