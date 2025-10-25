Às 22h00, momento em que as urnas de voto fecharam nos pavilhões da Luz, já tinham votado nas eleições do Benfica 85.071 sócios.

O número, no entanto, ainda não está fechado, já que no momento da última atualização do clube encarnado ainda havia adeptos a votar em secções de voto fora de Lisboa.

Este número mais do que dobra o total de votantes no anterior ato eleitoral mais concorrido da história dos encarnados, em 2021 quando Rui Costa foi escolhido pelos associados dos encarnados.

Significa também que mais de 50 por cento dos sócios habilitados a votar (160.182) exerceram o direito de voto.

Recorde-se que o Benfica já estabeleceu um novo recorde mundial de votantes em eleições num clube, tendo deixado para trás, ainda a cinco horas do fecho das urnas, o anterior maior registo, que pertencia desde 2010 ao Barcelona com 57.088 votantes.