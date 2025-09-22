Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica e candidato às eleições marcadas para o próximo mês de outubro, apresentou nesta segunda-feira algumas das medidas do seu programa.

Num comunicado enviado às redações, Vieira fala em três eixos fundamentais para o futuro do clube, com um investimento total de 30 milhões de euros no Benfica Campus: a criação de um colégio internacional, a construção de um hotel e a «modernização e ampliação das infraestruturas desportivas já existentes».

No que diz respeito ao colégio, Vieira prevê a criação de instituição educativa com capacidade para acolher, no máximo, 900 alunos, com 30 salas de aula, auditório, pavilhão e piscina.

Quanto ao hotel, o ex-presidente do clube propõe uma unidade de quatro estrelas com 130 quartos. O hotel contará com ginásio, spa, piscina, campos de padel e ténis.

Já em relação à modernização das infraestruturas existentes, Vieira quer a criação de novos centros de treino com «relvados híbridos de última geração» e pavilhões polivalentes. LFV propõe também igualdade de condições para o futebol feminino no Seixal. Por fim, o candidato promete a criação de um laboratório de performance física e cognitiva, com a instalação de uma nova «unidade de ciências do desporto».

Luís Filipe Vieira é um dos sete candidatos à presidência do Benfica. Os outros concorrentes são o atual presidente Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Paulo Parreira. O ato eleitoral, exclusivo aos sócios do Benfica, decorre no dia 25 de outubro.

