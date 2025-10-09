O antigo presidente do Benfica e candidato às próximas eleições nos encarnados, Luís Filipe Vieira, garantiu, se vencer o ato eleitoral marcado para o próximo dia 25 de outubro, que Domingos Soares de Oliveira vai voltar ao clube.

«Pode ter a certeza de que [ndr: Domingos Soares de Oliveira] irá voltar ao Benfica caso eu seja presidente. Vai voltar. Eu não prometo, eu faço», disse, em declarações à SIC Notícias, na noite desta quinta-feira.

Domingos Soares de Oliveira deixou a administração da SAD do Benfica em setembro de 2023, findando um percurso de cerca de 19 anos na gestão e finanças da SAD do Benfica, rumando ao Al Ittihad, da Arábia Saudita. Tinha entrado em 2004, altura em que Luís Filipe Vieira já era presidente do Benfica.

Vieira disse ainda que Tiago Pinto também poderá voltar ao Benfica… eventualmente como presidente. «Está a fazer um trabalho fabuloso. Quando pensar em regressar um dia, sabe que tem a porta aberta. Se eu não estiver, se calhar poderá ser um dia o presidente do Benfica até», referiu, sobre o atual diretor-desportivo do Bournemouth, de Inglaterra.

