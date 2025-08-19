Luís Filipe Vieira anunciou nesta terça-feira a candidatura à presidência do Benfica, em entrevista à TVI/CNN Portugal. É o sexto candidato em compita, apesar de ter dito em 2022 que nunca mais seria presidente do clube.

Durante a entrevista, Vieira justificou esta decisão. «Em junho não pensava em candidatar-me. Mas obtive informações bastante preocupantes sobre o Benfica. Financeiramente, tenho a certeza que o Benfica vai passar problemas gravíssimos. Basta ver o que se gastou nas contratações. Mas não é só isso, é também as vendas», disse.

«A situação do Benfica não é brilhante. Não posso mentir aos benfiquistas, é verdade que o Benfica está sem liderança, estratégia, perdeu a corrida dos direitos televisivos. Financeiramente, deixei o Benfica com uma dívida de 80/90 milhões de euros, salvo erro, que dava para ter uma trajetória normal de investimento. Aquilo que deixei por fazer apenas foi o colégio, hotel e a estação do Seixal. O investimento no Seixal tem de ser feito», continuou.

Depois, Vieira falou sobre os processos em que foi implicado. No mais grave, é suspeito dos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais, na Operação Cartão Vermelho.

«Em momento algum vou fugir da Justiça. No processo 'Saco Azul' vão ter uma surpresa. Há quatro anos que se passou a 'Operação Cartão Vermelho'. Eu sou um cidadão como outro qualquer. Tenho os mesmos direitos como outro qualquer. Confio naquilo que fiz, não fiz nada. Sou inocente e tenho afirmado isso sempre», justificou.

Admitindo que ainda não recuperou o dinheiro do caução de três milhões de euros paga para deixar a prisão domiciliária, em 2021, Vieira diz que «não sabe» porque a pagou.

«Tenho plena confiança na Justiça. Vão ter a resposta nas urnas. Pela reação das pessoas na rua, nunca fui ofendido por nenhum benfiquista na rua. Sabem aquilo que fiz. Não lesei o Estado em lado nenhum», garante.

«Nunca usei o Benfica. Quando entrei no Benfica, entrei com milhões depositados. Quando saí do Benfica, vim com muito menos. Zelei mais pelo Benfica do que pela minha vida pessoal. Perdi muito dinheiro no Benfica. Ricardo Salgado nunca foi meu sócio. Era meu amigo. Nunca facilitou nos negócios que fiz no Brasil», disse o antigo presidente.

Luís Filipe Vieira junta-se a João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Rui Costa na corrida pela presidência do clube.