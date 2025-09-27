Benfica
Atenção, Benfica: segunda volta das eleições marcada para 8 de novembro
Mesa da Assembleia Geral anunciou decisão durante a AG deste sábado
A Mesa da Assembleia Geral (AG) do Benfica anunciou, este sábado, que uma possível segunda volta nas eleições presidenciais do clube irá decorrer a 8 de novembro.
Recorde-se que o ato eleitoral nas águias está marcado para 25 de outubro e terá seis candidatos: Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luís Filipe Vieira, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.
